Porsche potvrdio prognozu zarade za ovu godinu

Izvršni direktor kompanije Mihael Lajters naveo je da Porsche i dalje očekuje operativnu profitnu maržu između 5,5 i 7,5 odsto tokom ove godine, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, poslovno okruženje ostaje veoma zahtevno zbog trgovinskih barijera, geopolitičkih neizvesnosti i promena u svetskoj automobilskoj industriji, ali kompanija ostaje privržena ranije postavljenim finansijskim ciljevima. Porsche se suočava sa posledicama slabije prodaje u Kini, rasta konkurencije domaćih proizvođača električnih vozila, kao i sa dodatnim troškovima izazvanim američkim carinama. U prvom tromesečju ove godine operativna dobit