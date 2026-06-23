Porsche potvrdio prognozu zarade za ovu godinu

Auto blog pre 32 minuta  |  Politika.rs / Tanjug
Porsche potvrdio prognozu zarade za ovu godinu

Izvršni direktor kompanije Mihael Lajters naveo je da Porsche i dalje očekuje operativnu profitnu maržu između 5,5 i 7,5 odsto tokom ove godine, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, poslovno okruženje ostaje veoma zahtevno zbog trgovinskih barijera, geopolitičkih neizvesnosti i promena u svetskoj automobilskoj industriji, ali kompanija ostaje privržena ranije postavljenim finansijskim ciljevima. Porsche se suočava sa posledicama slabije prodaje u Kini, rasta konkurencije domaćih proizvođača električnih vozila, kao i sa dodatnim troškovima izazvanim američkim carinama. U prvom tromesečju ove godine operativna dobit
Otvori na auto.blog.rs

Povezane vesti »

Porsche potvrdio prognozu zarade za 2026. unatoč problemima na američkom i kineskom tržištu

Porsche potvrdio prognozu zarade za 2026. unatoč problemima na američkom i kineskom tržištu

SEEbiz pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersKinaPorsche

Automobili, najnovije vesti »

Porsche potvrdio prognozu zarade za ovu godinu

Porsche potvrdio prognozu zarade za ovu godinu

Auto blog pre 32 minuta
Porsche potvrdio prognozu zarade za 2026. unatoč problemima na američkom i kineskom tržištu

Porsche potvrdio prognozu zarade za 2026. unatoč problemima na američkom i kineskom tržištu

SEEbiz pre 38 minuta
Brkić drugi u Sloveniji za CEZ

Brkić drugi u Sloveniji za CEZ

Auto blog pre 6 sati
Sa tržišta Srbije se hitno povlači ovaj popularni automobil: Postoji rizik od izbacivanja putnika sa prednjih sedišta

Sa tržišta Srbije se hitno povlači ovaj popularni automobil: Postoji rizik od izbacivanja putnika sa prednjih sedišta

Kurir pre 1 dan
Povlači se ovaj popularni automobil sa tržišta Srbije! Nije naivno, postoji rizik od izbacivanja putnika iz sedišta

Povlači se ovaj popularni automobil sa tržišta Srbije! Nije naivno, postoji rizik od izbacivanja putnika iz sedišta

Dnevnik pre 1 dan