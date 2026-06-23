Ima li pomirenja posle ovoga? Drugi deo

Čelni ljudi Boston Seltiksa još jednom su doveli odnos na relaciji Džejlen Braun-klub do tačke pucanja, nakon još jednog neuspeha da NBA šampiona trejduju.

Drama oko Janisa Adetokumba je dobila svoj epilog, kako će grčki reprezentativac karijeru nastaviti u Majami Hitu. Tim sa Floride se odrekao Tajlera Hira, Kel'ela Vera, Haimea Hakesa Džuniora i Kasparasa Jakučionisa, ovogodišnjeg 13. pik sa NBA drafta, kao i značajan paket budućih draft izbora. Kako navodi NBA insajder Šems Čaranija, Baksi će dobiti nezaštićene pikove prve runde drafta 2031. i 2033. godine, pravo zamene pikova prve runde 2030. godine, kao i pik