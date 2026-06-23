Ima li pomirenja posle ovoga? Drugi deo

B92 pre 50 minuta
Ima li pomirenja posle ovoga? Drugi deo

Čelni ljudi Boston Seltiksa još jednom su doveli odnos na relaciji Džejlen Braun-klub do tačke pucanja, nakon još jednog neuspeha da NBA šampiona trejduju.

Drama oko Janisa Adetokumba je dobila svoj epilog, kako će grčki reprezentativac karijeru nastaviti u Majami Hitu. Tim sa Floride se odrekao Tajlera Hira, Kel'ela Vera, Haimea Hakesa Džuniora i Kasparasa Jakučionisa, ovogodišnjeg 13. pik sa NBA drafta, kao i značajan paket budućih draft izbora. Kako navodi NBA insajder Šems Čaranija, Baksi će dobiti nezaštićene pikove prve runde drafta 2031. i 2033. godine, pravo zamene pikova prve runde 2030. godine, kao i pik
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