Velike promene u Beogradu: Remont starih i kupovina novih tramvaja, radovi koji potpuno menjaju sliku grada

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da je raspisana nabavka za potpuni remont 29 "španskih" tramvaja i da će remont biti završen u naredne nešto više od dve godine, ističući da Grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja .

Šapić je na konferenciji za medije rekao da remont podrazumeva zadržavanje postojeće osovine i zamenu celokupnog enterijera. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da je raspisana nabavka za potpuni remont 29 "španskih" tramvaja i da će remont biti završen u naredne nešto više od dve godine, ističući da Grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja . "Nakon remonta, ovi tramvaji će izgledati identično kao novi modeli koji su kupljeni pre