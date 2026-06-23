Velike promene u Beogradu: Remont starih i kupovina novih tramvaja, radovi koji potpuno menjaju sliku grada

B92 pre 13 minuta
Velike promene u Beogradu: Remont starih i kupovina novih tramvaja, radovi koji potpuno menjaju sliku grada

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da je raspisana nabavka za potpuni remont 29 "španskih" tramvaja i da će remont biti završen u naredne nešto više od dve godine, ističući da Grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja .

Šapić je na konferenciji za medije rekao da remont podrazumeva zadržavanje postojeće osovine i zamenu celokupnog enterijera. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da je raspisana nabavka za potpuni remont 29 "španskih" tramvaja i da će remont biti završen u naredne nešto više od dve godine, ističući da Grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja . "Nakon remonta, ovi tramvaji će izgledati identično kao novi modeli koji su kupljeni pre
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