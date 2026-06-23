Evropa gori na 40 stepeni Celzijusa, Ajfelov toranj zatvoren zbog vrućine

BBC News pre 4 sati | Lana Lam i Aleks Klajderman

Reuters

Toplotni talas širom zapadne i centalne Evrope nastavio je da odnosi živote, a temperature su za čak 16 stepeni više od proseka za drugu polovinu juna.

Samo u Francuskoj se udavilo 40 ljudi usled ekstremnih vrućina koje su počele u četvrtak prethodne nedelje, a većina su mladi, saopštio je premijer Sebastijen Lekornu.

„Oni su prve žrtve krize sa kojom se suočavamo", dodao je tokom hitnog sastanka ministara.

U Francuskoj, Španiji i drugim zemljama zapadne i centralne Evrope izdata su upozorenja na crveni alarm zbog vrućine.

U Nemačkoj su se trojica muškaraca udavile u reci Rajni u gradu Hese, a još nekoliko njih se utopilo tokom vikenda, saopštili su iz nemačke policije.

Prognozira se da će se toplotni talasi intenzivirati u narednim danima, sa najvišim temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusa.

Za više od polovine regiona u Francuskoj trenutno je na snazi najveći stepen upozorenja zbog vremenskih prilika.

Temperature ne padaju mnogo ni tokom noći, pa su između ponedeljka i utorka prosečno iznosile 21,6 stepeni Celzijusa u Francuskoj, što je najviše od 1947, kada su podaci počeli da se beleže.

Stotine škola je zatvoreno, a u ponedeljak je u Bordou bilo 42 stepena Celzijusa, saopštila je Meteo-Frans, meteorološka služba.

Dvoje dece uzrasta od dve i četiri godine pronađeno je mrtvo u porodičnom automobilu u gradu Karpantra, na jugu Francuske.

Veruje se da je toplo vreme bilo uzrok nesreće.

Ajfelov toranj, jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Pariza, u utorak popodne se zatvara za posetioce zbog ogromnih vrućina.

Crveni meteo alarm izdale su i vlasti u Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj, Luksemburgu i Velikoj Britaniji.

Prosečne temperature u Evropi probile su istorijske rekorde za dva uzastopna meseca, što se nije dogodilo od 1911.

Na problem globalnog zagrevanja ukazao je i Antonio Gutereš, generalni sekretar Ujedinjenih nacija tokom londonske Nedelje akcije protiv klimatskih promena.

„Ne samo da London zove (calling). London ključa (cooking)", zaključio je.

U Engleskoj je više od 300 škola privremeno obustavilo rad, a oluja tokom noći između ponedeljka i utorka dovela je do poplava, koje su uzrokovale saobraćajne smetnje i zatvaranje metro linija u Londonu.

John Walton/PA Wire Nesvakidašnje vrućine u Londonu prave probleme i teniserima poput Novaka Đokovića, koji u tom gradu pripremaju za nastup na Vimbldonu

BBC Weather Očekuje se da će temperature dostići vrhunac u mnogim područjima u sredu

Visoke temperature pokreće vruć vazduh koji se kreće severno iz pustinje Sahare, što zauzvrat zadržava „fen" iznad pogođenih područja.

Prognostičari kažu da bi ovo mogao da bude jedan od najdužih toplotnih talasa poslednjih godina.

Naučnici tvrde da su česti toplotni talasi pokazatelj globalnog zagrevanja.

Meteo-Frans napominje da se od 51 toplotnog talasa zabeleženog u Francuskoj od 1947, 34 dogodilo od 2000, a 26 od 2011. godine.

Španska državna meteorološka služba Aemet upozorava na „ekstremno visoke“ temperature do srede „između pet i 10 stepeni iznad proseka“ - pri čemu se u nekim područjima očekuje da dostignu 44 stepena.

Za Baskiju je izdato crveno upozorenje, a najviša temperatura u San Sebastijanu će porasti na 40 stepeni Celzijusa, što je skoro dvostruko više od proseka za ovo doba godine.

Italija je izdala crveno upozorenje za 12 gradova, uključujući Milano, Torino, Veneciju, Bolonju, Firencu i Rim, posle nekoliko dana temperatura iznad 35 stepeni Celzijusa.

Pet ljudi je nastradalo prilikom plivanja za vikend u Nemačkoj, gde su temperature već dostigle 38 stepeni Celzijusa.

Meteorološka služba Velike Britanije izdala je retko crveno upozorenje na vrućinu za sredu i četvrtak za delove Engleske i Velsa, jer bi temperature mogle dostići 38 stepeni Celzijusa u nekim područjima.

Vatrogasci se bore sa šumskim požarom u blizini Akraifnija, u centralnoj Grčkoj, koji je doveo do privremenog zatvaranja glavnog autoputa usled vrućeg, suvog vremena i jakih vetrova.

Meteorološki institut IRM u Belgiji prognozira rekordne temperature u narednoj nedelji.

Reuters Kišobrani su bili na nedelji mode u Milanu u ponedeljak, a temperature su dostigle 37 stepeni Celzijusa.

Očekuje se da će temperature dostići vrhunac u mnogim delovima kontinenta 24. juna, a prognoza je da će u Parizu biti 41 stepen Celzijusa.

U glavnom gradu Francuske smanjen je red vožnje pojedinih železničkih linija.

Francuski nacionalni železnički operater SNCF pozvao je „osetljive“ ljude da izbegavaju ili odlože putovanje vozom ove nedelje.

Oko 845 škola u Francuskoj je zatvoreno, dok dodatnih 1.800 dozvoljava učenicima da ranije završe nastavu, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Međutim, više od milion srednjoškolaca trebalo je da polaže usmene završne ispite usred vrućine.

Crveni alarm na vrućinu je najveće od četiri upozorenja koja je izdala Meteo-Frans i savetuje ljudima da budu izuzetno oprezni u uslovima koji su potencijalno opasni po život.

Desetine drugih regiona u Francuskoj su pod narandžastim upozorenjem, drugim po snazi.

Procenjuje se da je 63 miliona ljudi pogođeno vrućinom širom zemlje.

Obustavljen je rad nuklearne elektrane u Tuluzu, gradu na jugu Francuske, jer je voda za hlađenje reaktora postala previše topla.

Reuters Ljudi se rashlađuju u fontani Trokadero ispred Ajfelovog tornja

Getty Images Francuski meteorolog upozorio je da će toplotni talas biti „rasprostranjen, dugotrajan i intenzivan“.

Okolnosti kako su nastradala deca, pronađena u porodičnom automobilu na jugu Francuske i dalje nisu saopštene.

Zna se da su se vraćali iz kupovine sa majkom, a navodno su ostali zaglavljeni u porodičnom automobilu sa zatvorenim prozorima, dok je temperatura bila 39 stepeni Celzijusa.

Zaposleni hitne pomoći bezuspešno su pokušali da ih reanimiraju.

Lokalni državni tužilac je rekao da tačan uzrok smrti još nije utvrđen, ali da je „verovatno povezan sa toplotnim talasom“.

U međuvremenu, francuska vlada je pozvala ljude da ne pokušavaju da se rashlade na mestima bez kontrole, kao što su jezera i reke.

Samo tokom proteklog vikenda bilo je 13 smrtnih slučajeva utapanja.

EPA Rashlađivanje u Kordobi u Španiji

U Francuskoj na godišnjem Festu muzike, zbog temeprature od 40 stepeni Celzijusa, bilo je zabranjeno točenje alkohola.

Zabrana se odnosila na sve događaje koje organizuje država, a cilj je bio da se „očuvaju zdravstvene službe i omogući medicinskom osoblju da vodi računa o najugroženijima“, saopštila je vlada.

Očekuje se da će se maksimalne temperature kretati između 36 i 40 stepeni Celzijusa u većem delu zemlje, saopštila je Meteo-Frans.

Ne očekuje se da će temperature pasti do kraja nedelje.

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(BBC News, 06.23.2026)