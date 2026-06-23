Zašto su se tokom istorije Mundijala koristila dva različita trofeja

BBC News pre 8 minuta | Džud Vinter - BBC sport

Getty Images Aktuelni dizajn trofeja Svetskog prvenstva u upotrebi je od 1974. godine

Mnoge fudbalske legende podizale su trofej Mundijala, ali retko kada pažnja javnosti bude usmerena na sam pehar ili, preciznije, na njegove dve verzije.

Više od pola veka prošlo je otkako je originalni trofej zamenjen dizajnom koji se koristi i danas.

Kako je došlo do te promene i kakva se priča krije iza dva različita pehara jednog od najprestižnijih sportskih takmičenja na svetu?

Trofej „Žil Rime“ - originalni pehar Mundijala

Getty Images Posle osvajanja titule prvaka sveta 1966. godine, engleska reprezentacija podigla je originalni trofej Žil Rime

Prvi trofej Mundijala predstavljen je 1930. godine, kada je FIFA pokrenula prvo Svetsko prvenstvo pod vođstvom Žila Rimea, čoveka po kojem je pehar kasnije dobio ime.

Rime je ujedno bio i predsednik FIFA-e sa najdužim stažom, pošto je tu funkciju obavljao 33 godine, od 1921. do 1954.

Trofej je osmislio francuski vajar Abel Lafler, a prikazivao je Niku, starogrčku boginju pobede, kako visoko drži pehar.

Izrađen od pozlaćenog srebra, bio je postavljen na postolje od lapis lazulija (poludragog ukrasnog kamena intenzivne tamnoplave boje).

Tokom Drugog svetskog rata, prema navodima FIFA-e, italijanski fudbalski funkcioner Otjorino Barasi sakrio je trofej u kutiju za cipele ispod kreveta u Rimu kako ne bi pao u ruke nacistima.

Samo nekoliko meseci uoči početka Mundijala 1966. godine u Engleskoj, trofej je ukraden tokom javne izložbe.

Pronađen je nedugo potom zahvaljujući psu po imenu Pikls, koji ga je otkrio umotanog u novinski papir ispod živice u jednom vrtu u južnom Londonu.

Brazil je 1970. godine stekao trajno vlasništvo nad trofejom „Žil Rime“ pošto je postao prva reprezentacija koja je tri puta osvojila titulu svetskog prvaka.

Međutim, 1983. godine trofej je ponovo ukraden, ovog puta iz sedišta Fudbalskog saveza Brazila u Rio de Žaneiru, i nikada nije pronađen.

Veruje se da se istopljen.

Do tada je FIFA već predstavila novi dizajn trofeja, koji je označio početak moderne ere Mundijala.

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Novi trofej Mundijala

Novi trofej dizajnirao je italijanski umetnik Silvio Gacanjaga, koji je osmislio i trofej Lige Evrope od 36 centimetara i izrađen od 18-karatnog zlata.

FIFA je navela da dizajn – dve ljudske figure koje podižu planetu Zemlju – „odražava globalni duh fudbala koji ujedinjuje".

Zapadna Nemačka bila je prva reprezentacija koja je podigla novi trofej 1974. godine.

Posle misterioznog nestanka njegovog prethodnika 1983. godine, FIFA je odlučila da se novi trofej Svetskog prvenstva više ne dodeljuje trajno nijednoj reprezentaciji – čime je, čini se, izvukla važna pouka iz prošlosti.

Šampioni sada tokom ceremonije posle finala dobijaju originalni trofej na kratko, a zatim im se uručuje pozlaćena replika koju zadržavaju.

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(BBC News, 06.23.2026)