Dve osobe ubijene u biblioteci na severu Kalifornije, osumnjičeni napadač u pritvoru

Beta pre 37 minuta

Dve osobe su ubijene u pucnjavi u biblioteci na severu Kalifornije, a osumnjičeni napadač je u pritvoru, saopštila je policija.

Jedno dete je prevezeno u bolnicu sa lakšim povredama.

Policija je odgovorila na poziv iz biblioteke u okrugu Bjut oko 17.00, tokom kojeg su se čuli vriska i pucnjava.

Osumnjičeni je uhapšen dok je pokušavao da pobegne.

Ulice oko biblioteke su privremeno zatvorene.

Policija je saopštila da nema dodatne pretnje po javnost i da je istraga o napadu u toku.

(Beta, 23.06.2026)

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