Dve osobe ubijene u biblioteci na severu Kalifornije, osumnjičeni napadač u pritvoru
Beta pre 37 minuta
Dve osobe su ubijene u pucnjavi u biblioteci na severu Kalifornije, a osumnjičeni napadač je u pritvoru, saopštila je policija.
Jedno dete je prevezeno u bolnicu sa lakšim povredama.
Policija je odgovorila na poziv iz biblioteke u okrugu Bjut oko 17.00, tokom kojeg su se čuli vriska i pucnjava.
Osumnjičeni je uhapšen dok je pokušavao da pobegne.
Ulice oko biblioteke su privremeno zatvorene.
Policija je saopštila da nema dodatne pretnje po javnost i da je istraga o napadu u toku.
(Beta, 23.06.2026)