Koalicija za slobodu medija: Pozivanje urednika Bete u UKP je težak pritisak na novinare

Koalicija za slobodu medija ocenila je danas da je pozivanje glavnog i odgovornog urednika Bete Vojkana Kostića u Upravu kriminalističke policije (UKP) na razgovor, "težak pritisak na novinare i pokušaj zastrašivanja".

"Posebno zabrinjava to što je policija prema Kostiću najpre bila neprijatna, uz poruke koje je razumeo kao zastrašivanje i upozorenje da bi, ukoliko nastavi da izveštava, i sam mogao biti osumnjičen za krivično delo. Takvo postupanje predstavlja nedopustiv pritisak na novinare koji izveštavaju sa događaja od javnog značaja", saopštila je koalicija.

Dodali su da prisustvo novinara na licu mesta, postavljanje pitanja i izveštavanje ne smeju biti tretirani kao sumnjiva aktivnost, niti povod za zastrašivanje, privođenje, saslušavanje ili oduzimanje opreme.

"Ovaj slučaj se uklapa u sve češću praksu pritisaka na novinare koji izveštavaju o postupanju institucija, protestima, policijskim akcijama i temama koje su od izuzetnog javnog interesa. Kada novinari postanu predmet policijskog postupanja, direktno se ugrožavaju sloboda medija i pravo građana da budu informisani", naveli su oni.

Zatražili su od Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i nadležnog tužilaštva da javnosti objasne zbog čega je uredniku Bete uručen poziv u postupku koji se odnosi na jedno od najtežih krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kao i na osnovu kojih činjenica je njegovo novinarsko prisustvo na licu mesta dovedeno u bilo kakvu vezu sa tim postupkom.

Koaliciju za slobodu medija čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija "Lokal Pres", Slavko Ćuruvija fondacija i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija "Nezavisnost".

Glavni i odgovorni urednik Novinske agencije Beta Vojkan Kostić pušten je sinoć iz Uprave kriminalističke policije nakon što je dao izjavu u svojstvu građanina o oduzimanju mobilnog telefona.

Kostić je u policiju došao nakon poziva koji je dobio dok je kao novinar izveštavao sa pretresa stana vojnog analitičara Aleksandra Radića, po zahtevu tužilaštva o istrazi tvrdnji da je 15. marta na protestu u Beogradu korišćen zvučni top protiv okupljenih demonstranata.

Policiju je zanimalo kako je Radićev telefon bio kod Kostića i davanje izjave se uglavnom odnosilo na tu okolnost.

"Policiji sam rekao da sam se zatekao na kafi sa Radićem kada ga je inspektor pozvao i rekao mu da odmah dođe u stan, bez objašnjenja o čemu se radi. Kao profesionalni saradnik i prijatelj sa Radićem, ponudio sam se da krenem sa njim, misleći da je možda došlo do provale", rekao je Kostić.