Paunović: Nema elemenata za istragu o navodnoj simulaciji upotrebe zvučnog topa

Beta pre 1 sat

Bivša tužiteljka Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu Jasmina Paunović izjavila je danas da nema elemenata da protiv studenata i građana bude pokrenuta istraga zbog navodne simulacije upotrebe zvučnog topa 15. marta prošle godine.

Paunović je agenciji Beta kazala da "u Srbiji živimo trenutke kada država od naroda pravi dželate, a sebe svrstava u žrtve".

"Svedočimo zamagljivanju istine i zloupotrebi psihološke i emocionalne svesti naroda, kako bi se situacija okrenula u korist vlasti. Cilj vlasti je da narod shvati da su navodno studenti simulirali zvučni top, iako to krivično delo uopšte ne postoji. Koje god krivično delo da postoji ne može da se veže za studente, već samo za vlast", ocenila je.

Napadom na studente, dodala je, vlast se zapravo brani pokušavajući da skine sa sebe krivičnu, materijalnu, etičku i političku odgovornost za upotrebu soničnog oružja na protestu u Beogradu.

"To zdrav razum ne može da prihvati i njihova teza je neodrživa. Ali, s obzirom da aktuelna vlast vlada zastrašivanjem, lažima i poluistinama, oni se nadaju da će i ovog puta to da im prođe", navela ja Paunović.

Komentarišući predistražne radnje koje je pokrenulo VJT zbog sumnje da su studenti simulirali upotrebu zvučnog topa, Paunović je kazala da zvanična istraga nikada neće biti pokrenuta.

"Ono što smo na RTS-u čuli od zamenika glavnog tužioca VJT Miodraga Markovića je nedopustivo, neprofesionalno i sramno. Čak iako je pokrenut neki predistražni postupak, Marković nije smeo da izlazi u javnost s tim podacima. Manipulacija istinom i inverzija stvarnosti dovela je do toga da jedan Miodrag Marković gostuje na Javnom servisu RTS-a. Ne može istraga da se pokrene protiv studentskog pokreta i oko 3.000 građana kojima su lekari dijagnostifikovali povrede od upotrebe zvučnog topa", naglasila je.

Paunović je ocenila da vlast priprema teren za predizbornu kampanju i "sada sve što može skupo da ih košta pokušavaju da odgurnu od sebe kao da se nije ni desilo".

Pretres stana i privođenje vojnog analitičara Aleksandra Radića, kazala je, predstavlja "materijalizaciju njihove priče zastrašivanjem".

"Pre godinu dana, jedan od rukovodilaca Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal dobio je nalog od Nenada Stefanovića (glavni tužilac VJT u Beogradu) da uhapsi Aleksandra Radića, na šta je on uložio prigovor koji mu je usvojen. Ni tada, a ni sada nema nijednog krivičnog dela zbog kojeg bi Radić trebalo da bude uhapšen", rekla je Paunović.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu je saopštilo da će u skladu sa zakonom i prikupljenim dokazima biti procesuirani svi koji su izvršili krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, a to su konkretno svi za koje se utvrdi da su pripremali, organizovali, realizovali i onda širili u medijima i na društvenima mrežama isti narativ o navodnoj upotrebi "zvučnog topa".

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je 7. aprila prošle godine rekao na TV Pink da je o zvučnom topu razgovorao s tadašnjim britanskim ministrom spoljnih poslova.

"Te uređaje koje mi imamo, vi ih imate od 2012. godine, kada ste ih kupili za Olimpijadu. Kako kad ih vi koristite to je sasvim okej, a ovde je to nešto problematično", preneo je Dačić šta je rekao šefu britanske diplomatije.

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović i glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević su u direktnom programu proslavljali, kako su tada naveli, upotrebu zvučnog topa 15. marta.

Studenti u blokadi su odbacili navode tužilaštva da su organizovali simulaciju upotrebe zvučnog topa, navodeći da je reč o "laži i skretanju pažnje sa suštinskog pitanja šta se desilo 15. marta".

Kako su naveli, dokument zaplenjen na Filozofskom fakultetu na koji se tužilaštvo poziva, nastao je dva meseca pre velikog protesta, u vreme kada skup na Slaviji nije bio ni planiran.

"Reč je o materijalu sa sastanka za protest na Autokomandi, na kojem su razmatrani različiti bezbednosni rizici i mogući oblici policijske intervencije nad mirnim građanima i studentima koji provode 24 sata na Autokomandi. U tom kontekstu, pominjani su i zvučni topovi, vodeni topovi, suzavac i druga sredstva prinude, kao potencijalni rizici", naveli su studenti.

(Beta, 23.06.2026)