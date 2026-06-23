Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Vojni analitičar Aleksandar Radić dobio je poziv da se danas javi u prostorije Vojne policije kako bi bili veštačeni računari koje mu je policija oduzela tokom pretresa stana u ponedeljak u Beogradu.

Radić je rekao agenciji Beta da je poziv dobio od jednog oficira Vojne policije i dodao da će se odazvati u prisustvu advokata Stefana Ćorde.

Dodao je da je poziv došao iz Vojne policije ali da veruje da "iza svega stoji Vojnobezbednosna agencija i njen direktor Đuro Jovanić".

"Još od 2018. godine VBA je nekoliko puta pokušala 'da me namesti' zbog navodnog napada na pripadnika Vojske Srbije. Takođe su zastrašivali ljude iz mog okruženja, pratili me po kafićima i u tome su pokazali visok nivo opsesivnosti", kazao je Radić.

Naveo je i da su 2019. godine pripadnici VBA pokušali da ga "uklone" sa vojne parade održane u Nišu, a da je sve kulminiralo 20. septembra prošle godine kada mu je VBA, kako se izrazio, napravila zasedu da bi ga sprečila da prisustvuje vojnoj paradi na Novom Beogradu.

Radić je dodao da ima saznanja da je to posledica njegovih izjava u medijima u kojima je kritikovao stanje u vojsci, čelne ljude oružanih snaga i naročito Jovanića.

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je sinoć da je po njegovom nalogu sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo naredbu za pretres zbog Radićevih izjava u vezi sa slučajem "zvučni top".

Radićev advokat , Stefan Ćorda rekao je da je pretres Radićevih stvari na više lokacija završen oko 21 sat i da su policajci veoma detaljno pregledali sve.

"Što se tiče policijskih službenika i tužilaštva, sve je bilo profesionalno, ali su zaista pretresli sve moguće uređaje, čak su oduzeli neke računare od njegove ćerke. Zaista je to bilo opsežno i kao da je u pitanju neki veliki kriminalac, što Aleksandar Radić uopšte nije", kazao je advokat.