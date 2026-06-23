Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Beta pre 1 sat

 Vojni analitičar Aleksandar Radić dobio je poziv da se danas javi u prostorije Vojne policije kako bi bili veštačeni računari koje mu je policija oduzela tokom pretresa stana u ponedeljak u Beogradu.

Radić je rekao agenciji Beta da je poziv dobio od jednog oficira Vojne policije i dodao da će se odazvati u prisustvu advokata Stefana Ćorde.

Dodao je da je poziv došao iz Vojne policije ali da veruje da "iza svega stoji Vojnobezbednosna agencija i njen direktor Đuro Jovanić".

"Još od 2018. godine VBA je nekoliko puta pokušala 'da me namesti' zbog navodnog napada na pripadnika Vojske Srbije. Takođe su zastrašivali ljude iz mog okruženja, pratili me po kafićima i u tome su pokazali visok nivo opsesivnosti", kazao je Radić.

Naveo je i da su 2019. godine pripadnici VBA pokušali da ga "uklone" sa vojne parade održane u Nišu, a da je sve kulminiralo 20. septembra prošle godine kada mu je VBA, kako se izrazio, napravila zasedu da bi ga sprečila da prisustvuje vojnoj paradi na Novom Beogradu.

Radić je dodao da ima saznanja da je to posledica njegovih izjava u medijima u kojima je kritikovao stanje u vojsci, čelne ljude oružanih snaga i naročito Jovanića.

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je sinoć da je po njegovom nalogu sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo naredbu za pretres zbog Radićevih izjava u vezi sa slučajem "zvučni top".

Radićev advokat , Stefan Ćorda rekao je da je pretres Radićevih stvari na više lokacija završen oko 21 sat i da su policajci veoma detaljno pregledali sve.

"Što se tiče policijskih službenika i tužilaštva, sve je bilo profesionalno, ali su zaista pretresli sve moguće uređaje, čak su oduzeli neke računare od njegove ćerke. Zaista je to bilo opsežno i kao da je u pitanju neki veliki kriminalac, što Aleksandar Radić uopšte nije", kazao je advokat.

(Beta, 23.06.2026)

Povezane vesti »

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Insajder pre 9 minuta
Dan uživo: Targetiranje i pretresi zbog "zvučnog topa"

Dan uživo: Targetiranje i pretresi zbog "zvučnog topa"

N1 Info pre 34 minuta
Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

N1 Info pre 34 minuta
Newsnight u 20h: "Ako ste pričali, označeni ste!"

Newsnight u 20h: "Ako ste pričali, označeni ste!"

N1 Info pre 49 minuta
Vojni analitičar Aleksandar Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Vojni analitičar Aleksandar Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Nova pre 1 sat
Radić pozvan u Vojnu policiju zbog veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić pozvan u Vojnu policiju zbog veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Nedeljnik pre 1 sat
Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Insajder pre 9 minuta
Lažne dojave o bombama u sudovima širom Hrvatske

Lažne dojave o bombama u sudovima širom Hrvatske

Insajder pre 9 minuta
Toplo i sparno narednih dana

Toplo i sparno narednih dana

Ozon press pre 9 minuta
Nova ekonomija: Iz budžetske rezerve milioni za avio službu Vlade, KSS i Institut pojas i put

Nova ekonomija: Iz budžetske rezerve milioni za avio službu Vlade, KSS i Institut pojas i put

Radio sto plus pre 9 minuta
MUP apeluje: Oprez, ne otvarajte ove SMS poruke - gube se podaci i novac

MUP apeluje: Oprez, ne otvarajte ove SMS poruke - gube se podaci i novac

Euronews pre 4 minuta