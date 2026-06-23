Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja, a ne odustaje se ni od nabavke stotinak tramvaja

Beta pre 1 sat

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da je raspisana nabavka za remont 29 tramvaja marke CAF (španski tramvaji), kao i da će, ukoliko nabavka bude uspešna, kroz dve godine grad dobiti 30 novih tramvaja. "Pre nekoliko dana je raspisana nabavka za potpuni remont 29 tramvaja, jedan je uništen skroz pa ga je nemoguće remontovati. Ukoliko nabavka prođe uspešno, neka dinamika je da u roku od dve godine dobijemo 30 novih tramvaja, s tim što ne odustajemo od nabavke između 80-100 tramvaja", rekao je Šapić na konferenciji za novinare.

Istakao je da su aktuelna tema kartice za bazen i đačka pomoć.

"Kartice za bazen dele se desetak dana, veće su gužve nego obično, verovatno jer je bolje medijski propraćeno", kazao je on i dodao da očekuje da će ove godine biti izdato više od 180.000 kartica nego ranijih godina.

Istakao je da su radovi na "Novom srpskom mostu" u toku, bez obzira što je bilo manjeg zastoja i da je ostao termin za proleće-leto kad će most biti pušten u upotrebu.

"Predložiću Skupštini grada, odnosno Komisiji za dodelu spomenika i ulica, da se taj most zove Novi srpski most", rekao je Šapić.

Dodao je da je u planu i izgradnja još jednog kružnog toka kod Ušća, pa će u toj zoni biti četiri ili pet kružnih tokova.

Istakao je da je isplata đačke pomoći od 20.000 dinara počela i trajaće do jeseni, kao i da će za sledeću godinu videti da isplata bude podeljena u nekoliko mesečnih rata.

Za Gandijevu ulicu Šapić je kazao da su u toku radovi i da je u planu kružni tok, a da se završetak radova očekuje do proleća-leta 2027.

"Obnova platoa kod Hrama Svetog Save je u toku, u dve faze - plato i Karađorđev park. Odlučili smo da bude malo manje kamena, jer je šteta i greota da se uništava onoliko zelenila u prvom delu parka. Očekujemo da ćemo plato završtiti u 2027, a paralelno ćemo sređivati Karađorđev park i očekujem da ćemo u toku 2027. imati sređen i plato i park", rekao je on.

Šapić je podsetio da je na lokaciji Beogradske autobuske stanice (BAS) u Novom Beogradu u toku izgradnja velike stanične zgrade, koja će imati 27.000 kvadrata.

On je najavio je da će deo ulice Bulevara despota Stefana biti zatvoren oko šest meseci zbog izmeštanja instalacija za potrebe izgradnje tunela.

Naveo je da tačan datum početka obustave saobraćaja još nije poznat.

"Nakon završetka rada na instalacijama i prelaska na iskopavanje tunela, Bulevar se neće ponovo zatvarati u potpunosti, već će uvek biti prohodan makar u jednoj traci", rekao je Šapić.

Šapić je kazao da je u beogradske vrtiće upisano još 6.000 dece. 

 

Šapić tokom obraćanja u Starom dvoru odbio da odgovori na pitanja novinarke N1
 
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić odbio je danas da odgovara na pitanja novinarke N1 tokom obraćanja o toku realizacije gradskih projekata.

Novinarka N1 upitala je Šapića kada će biti uklonjeno šatorsko naselje iz Pionirskog parka i "ima li nade" da taj prostor bude "ponovo otvoren za građane".

"Nade uvek ima a na pitanje neću da vam odgovorim, rekao sam zbog čega. Ne tražim da budete navijači, da me bilo ko hvali ali način na koji ste (N1) falsifikovali, obmanjivali, lagali, izmišljali...Svaka ljubav ima svoj kraj pa i naša je u jednom momentu morala da se završi. Veza je bila turbulentna i puna trzavica pa je nažalost, došlo do razlaza pre nekih godinu i po, dve. Još uvek nije sazrelo da se ta veza obnovi pa u ovom trenutku neću moći da vam odgovorim na pitanja", kazao je Šapić na konferenciji za novinare u beogradskom Starom dvoru.

 
 
Šapić: Raspisivaćemo nabavku autobusa sve do kraja mog mandata za vozila koja fale GSP
 
 Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da ne zna kada će novi autobusi biti na ulicama, da je Grad raspisivao nabavku novih autobusa i da će to činiti do kraja njegovog mandata, i to za 200-250 vozila koja nedostaju Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP). "Privatnici su skoro zanovili svoj vozni park, mnogo brže nego što smo očekivali. Za ovih par godina 1.200 novih vozila nalazi se na ulicama u Beogradu. U ovom momentu je najmanje vozila GSP-a, jer zahvaljujući ugovorima koje smo potpisali sa privatnim prevoznicima, oni su bili uslovljeni, ukoliko žele da rade se nama da moraju da kupe nova vozila", rekao je Šapić na konferenciji za novinare.

Dodao je da se neće odustati od raspisivanja nabavki za nova vozila dokle god on bude na čelu Beograda.

"Nećemo da odustajemo, neka nabavka prođe, neka ne prođe. Кada nabavka odmah prođe, onda kažu namestili ste. Кad nabavka ne prođe, onda kažu niste sposobni da sprovedete nabavku. Ne znam više šta da radimo", kazao je Šapić.

Naveo je da se neće odustati od nabavke 60 novih trolejbusa, jer u ovom mementu Grad ima 60 trolejbuskih linija u upotrebi.

Potvrdio je da neće biti ukinut pogon na Dorćolu.

"Grad Beograd će zadržati trolejbuse, nastavićemo sa pokušajem da kupimo 60 novih trolejbusa. A to što smo ponudili opciju javno-privatnog partnerstva za 60 linija, to nisu čak ni klasični trolejbusi, to je neka mešavina električnog autobusa, to je da bi mogli da nadomestimo određene linije, koje sada pokrivamo autobusima", rekao je Šapić.

Istakao je da je ideja da se vrati 100 linija trolejbusa koji će biti u upotrebi.

(Beta, 23.06.2026)

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