VJT: Uhapšen bivši zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije

Beta pre 1 sat

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije uhapšen bivši zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije N.Đ.

Kako je navedeno, N.Đ je uhapšen u nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu "Steak and Wine Bar" nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine. 

Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo "zloupotreba službenog položaja". 

"Postoje osnovi sumnje da je N.Đ, koristeći svoj službeni položaj, uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove iz pomenutog ugostiteljskog objekta koji bi ukazali na to da je osumnjičeni Saša V. izvršio krivična dela 'izazivanje opšte opasnosti' i 'nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija', na koji način mu je pribavio korist", saopštilo je VJT. 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu. 

Povodom ovog krivično-pravnog događaja, dodaje se, pokrenuta je istraga protiv Saše V. zbog postojanja osnova sumnje da je 5. novembra 2025. godine u pomenutom ugostiteljskom objektu izvršio krivična 'izazivanje opšte opasnosti' i 'nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija', dok se dokazne radnje sprovode protiv još šest lica, petorice pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd i direktora ugostiteljskog objekta.

(Beta, 23.06.2026)

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