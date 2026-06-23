Za generaciju Z ćutanje nije opcija: Čak 89% mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Poslovi Infostud i Startuj Infostud sproveli su tokom marta i aprila 2026. godine TalentX – najveće istraživanje percepcije brenda poslodavca na domaćem tržištu rada.

U istraživanju je učestvovalo čak 11.222 ispitanika koji su birali VRH poslodavca, a od toga broja je 6.999 učesnika ocenilo i koje karakteristike radnog okruženja smatra važnim, ali i u kojoj meri ih prepoznaju kod svojih poslodavaca. Prema mišljenju pripadnika Generacije Z, titulu najatraktivnijeg poslodavca ponela je Coca-Cola HBC Srbija. Kada se izdvoje odgovori mladih, dobija se prilično jasna slika o tome šta oni danas očekuju od poslodavaca. Iako se često