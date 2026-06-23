Za generaciju Z ćutanje nije opcija: Čak 89% mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

BizLife pre 3 sata  |  BIZLife
Za generaciju Z ćutanje nije opcija: Čak 89% mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Poslovi Infostud i Startuj Infostud sproveli su tokom marta i aprila 2026. godine TalentX – najveće istraživanje percepcije brenda poslodavca na domaćem tržištu rada.

U istraživanju je učestvovalo čak 11.222 ispitanika koji su birali VRH poslodavca, a od toga broja je 6.999 učesnika ocenilo i koje karakteristike radnog okruženja smatra važnim, ali i u kojoj meri ih prepoznaju kod svojih poslodavaca. Prema mišljenju pripadnika Generacije Z, titulu najatraktivnijeg poslodavca ponela je Coca-Cola HBC Srbija. Kada se izdvoje odgovori mladih, dobija se prilično jasna slika o tome šta oni danas očekuju od poslodavaca. Iako se često
Otvori na bizlife.rs

Povezane vesti »

Za Generaciju Z ćutanje nije opcija: Čak 89% mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Za Generaciju Z ćutanje nije opcija: Čak 89% mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Ozon press pre 10 minuta
Mlađe kolege ne žele da čitaju misli: Čak 89 odsto njih traži isto od svojih poslodavaca

Mlađe kolege ne žele da čitaju misli: Čak 89 odsto njih traži isto od svojih poslodavaca

B92 pre 1 sat
Infostud: U Srbiji 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Infostud: U Srbiji 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Forbes pre 3 sata
U Srbiji 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

U Srbiji 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Jugmedia pre 3 sata
Za Generaciju Z ćutanje nije opcija: Čak 89% mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Za Generaciju Z ćutanje nije opcija: Čak 89% mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Moj Novi Sad pre 3 sata
Infostud: U Srbiji 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Infostud: U Srbiji 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Danas pre 4 sati
Infostud: U Srbiji 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Infostud: U Srbiji 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InfostudCoca Cola

Ekonomija, najnovije vesti »

Gde može jeftinije da se natoči gorivo? Ko putuje na more, ovo treba da zna

Gde može jeftinije da se natoči gorivo? Ko putuje na more, ovo treba da zna

Kamatica pre 5 minuta
Nobelovac Maskin u Beogradu: Za borbu sa klimatskim promenama potrebni mehanizmi za saradnju svih zemalja

Nobelovac Maskin u Beogradu: Za borbu sa klimatskim promenama potrebni mehanizmi za saradnju svih zemalja

RTV pre 20 minuta
Beogradska berza - Dnevni izveštaj za utorak, 23. jun 2026.

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za utorak, 23. jun 2026.

Ekapija pre 40 minuta
Traži se rešenje za kupolu Jovine gimnazije - Raspisan tender za novi projekat

Traži se rešenje za kupolu Jovine gimnazije - Raspisan tender za novi projekat

Ekapija pre 15 minuta
HTZ pokrenuo kampanju za last minute booking

HTZ pokrenuo kampanju za last minute booking

SEEbiz pre 10 minuta