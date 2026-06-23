Amerika uspostavila "mehanizam za praćenje" krhkog primirja u Libanu

Izrael i Hezbolah su više puta prekršili primirje, što ugrožava pregovore između Vašingtona i Teherana.

Američki državni sekretar Marko Rubio razgovarao je telefonom sa izraelskim premijerom i libanskim predsednikom o učvršćivanju primirja. Sjedinjene Američke Države uspostavile su "mehanizam za praćenje" krhkog primirja u Libanu, jer su ponovljena kršenja koja su počinili Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah pretila da osujete pregovore između Vašingtona i Teherana, izjavio je danas neimenovani američki zvaničnik za CNN. Zvaničnik je rekao da je američki