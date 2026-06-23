Amerika uspostavila "mehanizam za praćenje" krhkog primirja u Libanu

Blic pre 4 sati
Amerika uspostavila "mehanizam za praćenje" krhkog primirja u Libanu

Izrael i Hezbolah su više puta prekršili primirje, što ugrožava pregovore između Vašingtona i Teherana.

Američki državni sekretar Marko Rubio razgovarao je telefonom sa izraelskim premijerom i libanskim predsednikom o učvršćivanju primirja. Sjedinjene Američke Države uspostavile su "mehanizam za praćenje" krhkog primirja u Libanu, jer su ponovljena kršenja koja su počinili Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah pretila da osujete pregovore između Vašingtona i Teherana, izjavio je danas neimenovani američki zvaničnik za CNN. Zvaničnik je rekao da je američki
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

SAD su uspostavile mehanizam za praćenje krhkog primirja u Libanu

SAD su uspostavile mehanizam za praćenje krhkog primirja u Libanu

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanIzraelHezbolahVašingtonTeheranCNN

Svet, najnovije vesti »

Deveti Bregzit biće i poslednji

Deveti Bregzit biće i poslednji

Velike priče pre 41 minuta
Ovako je napravljen Stounhendž: Najrealističnija i najdetaljnija vizuelna rekonstrukcija: Gradio se više od 1.500 godina…

Ovako je napravljen Stounhendž: Najrealističnija i najdetaljnija vizuelna rekonstrukcija: Gradio se više od 1.500 godina, stotine ljudi vuklo je kamene blokove

Blic pre 56 minuta
Izraelska vojska ubila dvojicu palestinskih tinejdžera! Izbili veliki protesti na Zapadnoj obali! IDF: "Eliminisani su, bacali…

Izraelska vojska ubila dvojicu palestinskih tinejdžera! Izbili veliki protesti na Zapadnoj obali! IDF: "Eliminisani su, bacali su Molotovljeve koktele" (foto)

Kurir pre 26 minuta
Vašington i Teheran nastavljaju pregovore; SAD ublažavaju sankcije na iransku naftu

Vašington i Teheran nastavljaju pregovore; SAD ublažavaju sankcije na iransku naftu

RTS pre 11 minuta
Zelenski povećao budžet za odbranu Ukrajine; u napadu na Voronjež poginulo najmanje pet osoba

Zelenski povećao budžet za odbranu Ukrajine; u napadu na Voronjež poginulo najmanje pet osoba

RTS pre 11 minuta