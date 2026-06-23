"Bilo je pitanje vremena kada će se ovo desiti" Marko Miljković o susretu sa Slobom Radanovićem, Luna otkrila da li mu se javila: "Nije mi neprijatno"

Marko je najavio novi projekat – obnovu porodične kuće i očuvanje dedovine u selu, što mu je posebno važno.

Navode da se ne pojavljuju često u javnosti iz ličnih razloga i da im ponekad treba privatnost. Luna Đogani i Marko Miljković progovorili su o susretu sa Slobom Radanovićem sa kojim su se večeras našli na istom događaju. Neprijatan susret su zabeležile naše kamere, a Marko i Luna su otkrili kako su se oni osećali u tom trenutku. Luna i Marko su najpre prokomentarisali nedavne navode da u njihovom odnosu nešto nije kako treba i da se razvode. - To su samo tračevi