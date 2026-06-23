Kasper stigao po Minu u lazu! Pevačica napušta psihijatrijsku ustanovu posle skoro mesec dana, tu su i njena braća

Otpust je prvobitno bio zakazan za juče, ali je odložen zbog nepredviđenih okolnosti.

Njen verenik Mane Ćuruvija, poznat kao Kasper, došao je po nju na kliniku u pratnji njenih braće. Pevačica Mina Kostić bi danas konačno trebalo da napusti psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević", u kojoj boravi od 31. maja. Iako je pevačicin otpust bio zakazan za juče, on je morao biti odložen usled nepredviđenih okolnosti. Danas je na kliniku po Minu došao njen verenik Mane Ćuruvija, u javnosti poznat kao Kasper, a društvo su mu pravila Minina braća. Kasper,