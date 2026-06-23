Neverovatna sudbina orla Feliksa: Preživeo otmicu i šverc na Bliskom Istoku pa vojnim avionom vraćen u Srbiju: "Ima odličan apetit" (video)"

Blic pre 1 sat
Neverovatna sudbina orla Feliksa: Preživeo otmicu i šverc na Bliskom Istoku pa vojnim avionom vraćen u Srbiju: "Ima odličan…
Feliks, mladunac orla krstaša sa nacionalnog grba Srbije, vraćen je u Srbiju vojnim avionom nakon što je otet i prodat švercerima ptica u Siriji Građani Srbije su u rekordnom roku sakupili novac za avio-prevoz, a doprinos u povratku imao je ambasador Srbije u Libanu i Vojska Srbije, koja je organizovala prevoz vojnim avionom Više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) objavilo da je Feliks postao žrtva otmice u regionu
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