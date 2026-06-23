Skupština Srbije nastavila rad, Brnabić udaljila Parandilovića i Ninkovića sa zasedanja na 20 dana: "Ostaje da se vidi da li imaju zrno morala ili etike da podnesu ostavke" (video)
Blic pre 34 minuta
Predloge izmena podržava vladajuća koalicija, dok opozicija kritikuje povratak ranijem stanju pre januarskih izmena Na dnevnom redu su i izmene zakona o ljudskim ćelijama, presađivanju organa, kao i mere podrške mladima za kupovinu prve nekretnine Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Odmah na početku sednice, predsednica Skupština Srbije Ana Brnabić je udaljila sa sednice