Skupština Srbije nastavila rad, Brnabić udaljila Parandilovića i Ninkovića sa zasedanja na 20 dana: "Ostaje da se vidi da li imaju zrno morala ili etike da podnesu ostavke" (video)

Blic pre 34 minuta
Skupština Srbije nastavila rad, Brnabić udaljila Parandilovića i Ninkovića sa zasedanja na 20 dana: "Ostaje da se vidi da li…
Predloge izmena podržava vladajuća koalicija, dok opozicija kritikuje povratak ranijem stanju pre januarskih izmena Na dnevnom redu su i izmene zakona o ljudskim ćelijama, presađivanju organa, kao i mere podrške mladima za kupovinu prve nekretnine Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Odmah na početku sednice, predsednica Skupština Srbije Ana Brnabić je udaljila sa sednice
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