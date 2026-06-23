Stanje na granicama! Putnička vozila prolaze odmah, teretnjaci u problemu: Stiglo i važno upozorenje za prevoznike zbog važne promene od 1. jula

Blic pre 4 sati
Stanje na granicama! Putnička vozila prolaze odmah, teretnjaci u problemu: Stiglo i važno upozorenje za prevoznike zbog važne…
Na putničkim terminalima na granicama Srbije nema zadržavanja vozila Teretna vozila najduže čekaju na prelazu Batrovci, gde je zadržavanje četiri sata na izlazu iz Srbije Na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila na pojedinim prelazima na izlazu iz zemlje čekaju od jednog do četiri sata, prema podacima Uprave granične policije dobijenim jutros u 5.15 časova. Najduže zadržavanje za teretna motorna vozila je na
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