"Sumnja se na pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja" oglasilo se tužilaštvo nakon informativnog razgovora sa urednikom portala "Srbin info"

Blic pre 4 sati
"Sumnja se na pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja" oglasilo se tužilaštvo nakon informativnog razgovora sa…
Policija je na zahtev Višeg javnog tužilaštva saslušala vlasnika i urednika portala 'Srbin info', Dejana Zlatanovića Saslušanje je deo predistražnog postupka zbog sumnje na pozivanje na nasilnu promenu ustavnog poretka ili drugo krivično delo Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici policije obavili su informativni razgovor sa vlasnikom i urednikom portala „Srbin info“ D.Z. u okviru predistražnog postupka koji se vodi pred ovim tužilaštvom zbog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

VJT: Obavljen informativni razgovor sa urednikom portala "Srbin info" zbog slučaja "zvučni top"

VJT: Obavljen informativni razgovor sa urednikom portala "Srbin info" zbog slučaja "zvučni top"

Newsmax Balkans pre 1 sat
Organizacije civilnog društva: Zahtevamo hitno pozivanje UN misije za utvrđivanje činjenica o zvučnom topu

Organizacije civilnog društva: Zahtevamo hitno pozivanje UN misije za utvrđivanje činjenica o zvučnom topu

Radio 021 pre 2 sata
Olenik o pozivu u UKP: U pitanju je politički progon, ali ne prevashodno mene, već protiv studenata

Olenik o pozivu u UKP: U pitanju je politički progon, ali ne prevashodno mene, već protiv studenata

Nova pre 2 sata
VJT: Obavljen informativni razgovor sa urednikom portala "Srbin info"

VJT: Obavljen informativni razgovor sa urednikom portala "Srbin info"

Insajder pre 4 sati
Olenik: Sve što se dešava je drugi napad na žrtve zvučnog oružja, ovde nema ni p od prava

Olenik: Sve što se dešava je drugi napad na žrtve zvučnog oružja, ovde nema ni p od prava

N1 Info pre 3 sata
Vrh SNS spremao krvoproliće 15. marta, naoružali kriminalce Vučić spremao krvoproliće 15.marta Režim spremao krvoproliće 15…

Vrh SNS spremao krvoproliće 15. marta, naoružali kriminalce Vučić spremao krvoproliće 15.marta Režim spremao krvoproliće 15. marta: 200 naoružanih ljudi bilo u Skupštini, upotrebljen zvučni top

Ozon press pre 3 sata
Advokat Aleksandar Olenik pozvan u UKP

Advokat Aleksandar Olenik pozvan u UKP

Beta pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Politika, najnovije vesti »

„Pomiritelj“ iz Šarenika

„Pomiritelj“ iz Šarenika

Radar pre 21 minuta
Poništena presuda za navodni ratni zločin Šaćiru Lutviji

Poništena presuda za navodni ratni zločin Šaćiru Lutviji

Danas pre 1 sat
Studenti na terenu realpolitike: Šta nam govori povlačenje iz skupštine Aranđelovca?

Studenti na terenu realpolitike: Šta nam govori povlačenje iz skupštine Aranđelovca?

Danas pre 3 sata
Pristalice SNS kreću peške iz Novog Sada na skup u Beogradu

Pristalice SNS kreću peške iz Novog Sada na skup u Beogradu

Danas pre 3 sata
Đurić: Srbija treba da bude pionir u povezivanju Evrope i Latinske Amerike

Đurić: Srbija treba da bude pionir u povezivanju Evrope i Latinske Amerike

Danas pre 3 sata