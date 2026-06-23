"Sumnja se na pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja" oglasilo se tužilaštvo nakon informativnog razgovora sa urednikom portala "Srbin info"

Policija je na zahtev Višeg javnog tužilaštva saslušala vlasnika i urednika portala 'Srbin info', Dejana Zlatanovića Saslušanje je deo predistražnog postupka zbog sumnje na pozivanje na nasilnu promenu ustavnog poretka ili drugo krivično delo Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici policije obavili su informativni razgovor sa vlasnikom i urednikom portala „Srbin info“ D.Z. u okviru predistražnog postupka koji se vodi pred ovim tužilaštvom zbog