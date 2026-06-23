Tinejdžer (16) izboden na Vidikovcu: Pokušali da ga opljačkaju, pa ga napali, policija traga za grupom muškaraca

Napadači su ga opkolili i zahtevali novac, a nakon odbijanja, jedan od njih ga je nožem povredio u levu podlakticu Policija traga za napadačima i devojkom, dok je povređeni dečko prebačen u bolnicu i nalazi se u svesnom stanju U Ulici patrijarha Joanikija u beogradskom naselju Vidikovac kasno večeras dogodio se jeziv incident u kojem je nožem povređen šesnaestogodišnji F. Ž. Do krvavog pira došlo je nakon što je tinejdžer odbio da preda novac grupi razbojnika koja