Tinejdžer (16) izboden na Vidikovcu: Pokušali da ga opljačkaju, pa ga napali, policija traga za grupom muškaraca

Blic pre 2 sata
Tinejdžer (16) izboden na Vidikovcu: Pokušali da ga opljačkaju, pa ga napali, policija traga za grupom muškaraca
Napadači su ga opkolili i zahtevali novac, a nakon odbijanja, jedan od njih ga je nožem povredio u levu podlakticu Policija traga za napadačima i devojkom, dok je povređeni dečko prebačen u bolnicu i nalazi se u svesnom stanju U Ulici patrijarha Joanikija u beogradskom naselju Vidikovac kasno večeras dogodio se jeziv incident u kojem je nožem povređen šesnaestogodišnji F. Ž. Do krvavog pira došlo je nakon što je tinejdžer odbio da preda novac grupi razbojnika koja
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