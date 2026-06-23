Vrućina masovno obarala Beograđane Usijali se telefoni Hitne pomoći, lekari imali pune ruke posla i zbog pijanih građana! Ova stvar je bila posebno čudna

Hitna pomoć je tokom noći najviše intervenisala zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika zbog visokih temperatura Nije bilo saobraćajnih nesreća, povreda u tučama ili drugim incidentima Hitna pomoć intervenisala je tokom protekle noći najviše zbog brojnih poziva hroničnih kardiovaskularnih bolesnika koji su, zbog visokih temperatura loše reagovali na svoje terapije. Prema rečima dežurnog lekara nije se dogodila nijedna saobraćajna nesreća, a nije bilo ni