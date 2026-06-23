Vrućina masovno obarala Beograđane Usijali se telefoni Hitne pomoći, lekari imali pune ruke posla i zbog pijanih građana! Ova stvar je bila posebno čudna

Blic pre 48 minuta
Vrućina masovno obarala Beograđane Usijali se telefoni Hitne pomoći, lekari imali pune ruke posla i zbog pijanih građana! Ova…
Hitna pomoć je tokom noći najviše intervenisala zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika zbog visokih temperatura Nije bilo saobraćajnih nesreća, povreda u tučama ili drugim incidentima Hitna pomoć intervenisala je tokom protekle noći najviše zbog brojnih poziva hroničnih kardiovaskularnih bolesnika koji su, zbog visokih temperatura loše reagovali na svoje terapije. Prema rečima dežurnog lekara nije se dogodila nijedna saobraćajna nesreća, a nije bilo ni
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Noć u Beogradu bez nezgoda, veliki broj intervencija zbog kardiovaskularnih bolesnika

Hitna pomoć: Noć u Beogradu bez nezgoda, veliki broj intervencija zbog kardiovaskularnih bolesnika

N1 Info pre 3 minuta
Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

Euronews pre 8 minuta
Nije bilo ni sudara ni tuča, ali je Hitna imala pune ruke posla: Teška noć za lekare, evo ko ih je najčešće zvao tokom noći…

Nije bilo ni sudara ni tuča, ali je Hitna imala pune ruke posla: Teška noć za lekare, evo ko ih je najčešće zvao tokom noći

Kurir pre 18 minuta
Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

B92 pre 18 minuta
Visoke temperature napravile haos tokom noći! Oglasila se Hitna pomoć: Ovo je važno da čujete

Visoke temperature napravile haos tokom noći! Oglasila se Hitna pomoć: Ovo je važno da čujete

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesreća

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Noć u Beogradu bez nezgoda, veliki broj intervencija zbog kardiovaskularnih bolesnika

Hitna pomoć: Noć u Beogradu bez nezgoda, veliki broj intervencija zbog kardiovaskularnih bolesnika

N1 Info pre 3 minuta
Važno obaveštenje za Beograđane! Zatvara se ključna ulica u Rakovici: Menja se trasa za čak osam linija gradskog prevoza…

Važno obaveštenje za Beograđane! Zatvara se ključna ulica u Rakovici: Menja se trasa za čak osam linija gradskog prevoza narednih 7 dana

Blic pre 23 minuta
Nije bilo ni sudara ni tuča, ali je Hitna imala pune ruke posla: Teška noć za lekare, evo ko ih je najčešće zvao tokom noći…

Nije bilo ni sudara ni tuča, ali je Hitna imala pune ruke posla: Teška noć za lekare, evo ko ih je najčešće zvao tokom noći

Kurir pre 18 minuta
Obustava saobraćaja u Dobračinoj ulici i Gundulićevom vencu zbog radova do 19. septembra

Obustava saobraćaja u Dobračinoj ulici i Gundulićevom vencu zbog radova do 19. septembra

Newsmax Balkans pre 8 minuta
Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

Euronews pre 8 minuta