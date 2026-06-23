Vojkan Kostić: Zastrašuju novinare, šalju poruku kako će se provesti oni koji se bave temom zvučnog oružja

U svemu ovome nisam bitan ja, u pitanju je zastrašivanje i profesionalnih medija, njihovih sagovornika i građana, kaže glavni i odgovorni urednik Bete Vojkan Kostić, koji je juče saslušan u vezi sa krivičnim delom „organizovanje radi rušenja poretka Republike Srbije"

Vojkan Kostić (foto: Miloš Miškov / Beta) „U ovome što se meni dogodilo nisam bitan ja. Jasno se šalje poruka svim medijima kako će se provesti ukoliko se bave temom zvučnog oružja. To je zastrašivanje i profesionalnih medija, njihovih sagovornika i građana koji bi mogli da nešto kažu o ovoj temi”, kaže za Cenzolovku Vojkan Kostić, glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta, koji je sinoć dao izjavu u Upravi kriminalističke policije u svojstvu građanina,