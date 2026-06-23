Advokat Aleksandra Radića: U pitanju je hajka, nema elemenata krivičnog dela

Stefan Ćorda, advokat Aleksandra Radića, izjavio je da su se tokom pretresa stana njegovog klijenta smenila tri tužioca Višeg javnog tužilaštva, da se čeka šta će pokazati veštačenje uređaja i da je „između ostalog, saslušavan oko izjava o zvučnom topu“.

Juče se obavljen pretres stana i kancelarije vojnog analitičara Aleksandra Radića. Više javno tužilaštvo u Beogradu navelo je juče da će sa njim biti obavljen informativni razgovor zbog izjava u vezi sa upotrebom „zvučnog topa“, piše N1. Ova akcija tužilaštva dolazi nakon saopštenja od pre nekoliko dana kad je VJT naložilo Službi za borbu protiv terorizma UKP-a da prikupi informacije o dokumentaciji plenuma više fakulteta u kojoj se, prema navodima Tužilaštva,