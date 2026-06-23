Advokat Aleksandra Radića: U pitanju je hajka, nema elemenata krivičnog dela

Danas pre 1 sat  |  N1
Advokat Aleksandra Radića: U pitanju je hajka, nema elemenata krivičnog dela

Stefan Ćorda, advokat Aleksandra Radića, izjavio je da su se tokom pretresa stana njegovog klijenta smenila tri tužioca Višeg javnog tužilaštva, da se čeka šta će pokazati veštačenje uređaja i da je „između ostalog, saslušavan oko izjava o zvučnom topu“.

Juče se obavljen pretres stana i kancelarije vojnog analitičara Aleksandra Radića. Više javno tužilaštvo u Beogradu navelo je juče da će sa njim biti obavljen informativni razgovor zbog izjava u vezi sa upotrebom „zvučnog topa“, piše N1. Ova akcija tužilaštva dolazi nakon saopštenja od pre nekoliko dana kad je VJT naložilo Službi za borbu protiv terorizma UKP-a da prikupi informacije o dokumentaciji plenuma više fakulteta u kojoj se, prema navodima Tužilaštva,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Urednik Bete: Poziv u UKP predstavlja vid zastrašivanja medija i "pokrivanje“ slučajeva poput "Senjaka"

Urednik Bete: Poziv u UKP predstavlja vid zastrašivanja medija i "pokrivanje“ slučajeva poput "Senjaka"

Nova pre 4 minuta
"Nema elemenata krivičnog dela": Advokat objašnjava kako je proteklo saslušanje Aleksandra Radića

"Nema elemenata krivičnog dela": Advokat objašnjava kako je proteklo saslušanje Aleksandra Radića

N1 Info pre 1 sat
Vučić nastavlja sa represijom i progonom Radića

Vučić nastavlja sa represijom i progonom Radića

Ozon press pre 39 minuta
Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Vranje news pre 1 sat
Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Cenzolovka pre 2 sata
Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Insajder pre 3 sata
Ko je Aleksandar Radić, vojni analitičar koji je među prvima govorio o zvučnom topu?

Ko je Aleksandar Radić, vojni analitičar koji je među prvima govorio o zvučnom topu?

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Organizacije civilnog društva zahtevaju hitno pozivanje UN misije za utvrđivanje činjenica o navodnom zvučnom udaru na građane…

Organizacije civilnog društva zahtevaju hitno pozivanje UN misije za utvrđivanje činjenica o navodnom zvučnom udaru na građane 15. marta 2025.

Mašina pre 14 minuta
DZPPS: Orao Feliks, nakon otmice i prihvatilišta, stigao u Srbiju

DZPPS: Orao Feliks, nakon otmice i prihvatilišta, stigao u Srbiju

Insajder pre 14 minuta
Benkvoč: Termoelektrane u Srbiji emitovale pet puta više sumpor-dioksida nego što je dozvoljeno

Benkvoč: Termoelektrane u Srbiji emitovale pet puta više sumpor-dioksida nego što je dozvoljeno

N1 Info pre 4 minuta
AŽC: Predlog izmena Krivičnog zakonika bez odredbe o obučavanju maloletnika za rukovanje vatrenim oružjem

AŽC: Predlog izmena Krivičnog zakonika bez odredbe o obučavanju maloletnika za rukovanje vatrenim oružjem

N1 Info pre 9 minuta
Emisije sumpor-dioksida iz termoelektrana i dalje 6,6 puta veće od dozvoljenog

Emisije sumpor-dioksida iz termoelektrana i dalje 6,6 puta veće od dozvoljenog

Nova ekonomija pre 14 minuta