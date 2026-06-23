Alimpijević pred nastavak kvalifikacija objasnio razlog izostanka Vasilja Micića (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije počela je pripreme za junsko-julski kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo, u kojem će igrati protiv Švajcarske 2. jula u gostima i Bosne i Hercegovine 6. jula u Beogradu.

Okupljanje u dvorani “Aleksandar Nikolić” obeležio je početak rada uoči završnice prve faze kvalifikacija, a za medije govorio je selektor reprezentacije Dušan Alimpijević. Selektor je poručio da bez obzira na očekivanja javnosti i reputaciju koju Srbija ima u evropskoj i svetskoj košarci, nijedna utakmica u ovakvom sistemu takmičenja ne sme da se posmatra kao unapred dobijena. – Normalno je da je u ljudskoj prirodi da se unapred upisuju pobede, ali nas je prošlost