Alimpijević pred nastavak kvalifikacija objasnio razlog izostanka Vasilja Micića (VIDEO)

Danas pre 39 minuta  |  I.R.
Alimpijević pred nastavak kvalifikacija objasnio razlog izostanka Vasilja Micića (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije počela je pripreme za junsko-julski kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo, u kojem će igrati protiv Švajcarske 2. jula u gostima i Bosne i Hercegovine 6. jula u Beogradu.

Okupljanje u dvorani “Aleksandar Nikolić” obeležio je početak rada uoči završnice prve faze kvalifikacija, a za medije govorio je selektor reprezentacije Dušan Alimpijević. Selektor je poručio da bez obzira na očekivanja javnosti i reputaciju koju Srbija ima u evropskoj i svetskoj košarci, nijedna utakmica u ovakvom sistemu takmičenja ne sme da se posmatra kao unapred dobijena. – Normalno je da je u ljudskoj prirodi da se unapred upisuju pobede, ali nas je prošlost
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