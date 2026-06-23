Bivša šampionka Vimbldona suspendovana na četiri godine

Danas pre 6 sati  |  Beta-AP
Bivša šampionka Vimbldona suspendovana na četiri godine

Češka teniserka Marketa Vondrušova suspendovana je na četiri godine zbog odbijanja doping kontrole, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA).

Prema navodima ITIA, nekadašnja šampionka Vimbldona odbila je da dostavi uzorak tokom nenajavljene kontrole van takmičenja, koja je obavljena 3. decembra 2025. godine u njenom domu. Odluku o suspenziji donelo je nezavisno disciplinsko telo, a kazna će trajati do 21. juna 2030. godine. Vondroušova ima pravo žalbe Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani. Dvadesetšestogodišnja Čehinja je ranije objasnila da je do incidenta došlo usled ozbiljnih psihičkih problema i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Šta ćemo sa Sinerom? Suspendovana šampionka Vimbldona se oglasila, javila se i Srpkinja

Šta ćemo sa Sinerom? Suspendovana šampionka Vimbldona se oglasila, javila se i Srpkinja

Telegraf pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisVimbldonČeška

Sport, najnovije vesti »

Mbape: Samo želim da pomognem ekipi

Mbape: Samo želim da pomognem ekipi

Radio sto plus pre 6 minuta
I to se dogodilo! Odigrano prvo poluvreme bez pauze na Mundijalu! Posle onoga što se dogodilo, sudija nije imao drugi izbor!

I to se dogodilo! Odigrano prvo poluvreme bez pauze na Mundijalu! Posle onoga što se dogodilo, sudija nije imao drugi izbor!

Kurir pre 31 minuta
Norveška srušila Senegal - Halandova poruka Mesiju i Mbapeu VIDEO

Norveška srušila Senegal - Halandova poruka Mesiju i Mbapeu VIDEO

B92 pre 26 minuta
UŽIVO Marez se dva puta obrukao - Jordan šokirao Alžir!

UŽIVO Marez se dva puta obrukao - Jordan šokirao Alžir!

B92 pre 1 minut
Prenos, Alžir - Jordan: Ma, ko je ovo mogao da očekuje?!

Prenos, Alžir - Jordan: Ma, ko je ovo mogao da očekuje?!

Večernje novosti pre 1 minut