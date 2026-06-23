Bivša šampionka Vimbldona suspendovana na četiri godine

Češka teniserka Marketa Vondrušova suspendovana je na četiri godine zbog odbijanja doping kontrole, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA).

Prema navodima ITIA, nekadašnja šampionka Vimbldona odbila je da dostavi uzorak tokom nenajavljene kontrole van takmičenja, koja je obavljena 3. decembra 2025. godine u njenom domu. Odluku o suspenziji donelo je nezavisno disciplinsko telo, a kazna će trajati do 21. juna 2030. godine. Vondroušova ima pravo žalbe Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani. Dvadesetšestogodišnja Čehinja je ranije objasnila da je do incidenta došlo usled ozbiljnih psihičkih problema i