Lionel Mesi postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava

Danas pre 2 sata  |  A. Pavlović
Lionel Mesi postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava

Argentinac Lionel Mesi je golom protiv Austrije u 39. minutu utakmice drugog kola J grupe postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstva.

Nakon toga se nije zaustavio, te je postigao još jedna gol i to u nadoknadi vremena. To je bio njegov 17. i 18. pogodak na Mundijalima po čemu je prestigao dosadašnjeg rekordera, Nemca, Miroslava Klosea, koji je postigao 16 golova na najvećim fudbalskim svetskim smotrama. Inače, Mesi je golove postigao samo dva dana pre svog 39. rođendana, a posebno se ističe i podatak da je to šesti uzastopni meč na Mundijalima na kojem je zatresao mrežu. Luis Nazario da Lima
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