Mićović: Više nema potrebe za ograničenjem cena goriva, one neće eksplodirati

Vlada Srbije produžila je Uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana, ali u tom roku argumentovaću da nema više potrebe za određivanjem maksimalnih cena i da one neće „eksplodirati“, rekao je danas generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.

On je, gostujući na RTS rekao da se cene ograničavaju već pet godina i da ako se opet „zategne situacija“, istog časa vlada može da reaguje. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena za evrodizel i evropremijum BMB 95 biće jednaka prosečnoj veleprodajnoj ceni, uvećanoj za trgovačku maržu od dvadeset jedan dinar. Istovremeno cena evrodizela namenjena poljoprivrednicima iznosiće 184 dinara. Naftne kompanije, prema rečima Mićovića, imaju problem dugoročnog