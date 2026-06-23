RHMZ upozorio na vremenske nepogode i obilne padavine: Vojvodina, Beograd, centralna i istočna Srbija

Danas pre 2 sata  |  Beta
RHMZ upozorio na vremenske nepogode i obilne padavine: Vojvodina, Beograd, centralna i istočna Srbija

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je danas upozorio na kratkotrajne vremenske nepogode na području južno-Bačkog, južno-Banatskog i Braničevskog okruga.

Do kraja dana promenlјivo oblačno i nestabilno mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom uglavnom u Vojvodini, centralnoj i istočnoj Srbiji, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada. Takođe je izdato upozorenje za područje Beograda na izražene grmvljavine za 22. i 23.juni 2026. Večeras i sutra (23.06.) tokom dana u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji plјuskovi sa grmlјavinom i kratkotrajna pojava grada. Vreme sutra biće
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