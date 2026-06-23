Šta je dovelo do ostavke britanskog premijera Kira Starmera

Kir Starmer je objavio da podnosti ostavku na mesto lidera Laburističke partije, najavljujući kraj mandata kao premijera Velike Britanije.

U govoru ispred rezidencije u Dauning stritu, rekao je da će ostati na funkciji dok njegov naslednik ne bude na tom mestu. Njegov pad je bio dramatičan – pre manje od dve godine, slavio je ubedljivu pobedu na opštim izborima i činilo se da će dominirati britanskom politikom godinama koje dolaze. Sada, umesto da uvede „deceniju nacionalne obnove“, kako je obećao, svrgnula ga je sa vlasti sopstvena stranka. U emotivnom govoru o ostavci, rekao je da ga je njegova