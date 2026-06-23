Šta je dovelo do ostavke britanskog premijera Kira Starmera

Danas pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
Šta je dovelo do ostavke britanskog premijera Kira Starmera

Kir Starmer je objavio da podnosti ostavku na mesto lidera Laburističke partije, najavljujući kraj mandata kao premijera Velike Britanije.

U govoru ispred rezidencije u Dauning stritu, rekao je da će ostati na funkciji dok njegov naslednik ne bude na tom mestu. Njegov pad je bio dramatičan – pre manje od dve godine, slavio je ubedljivu pobedu na opštim izborima i činilo se da će dominirati britanskom politikom godinama koje dolaze. Sada, umesto da uvede „deceniju nacionalne obnove“, kako je obećao, svrgnula ga je sa vlasti sopstvena stranka. U emotivnom govoru o ostavci, rekao je da ga je njegova
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