Uhapšen osumnjičeni da je tukao dečaka na parkingu tržnog centra u Kruševcu

Danas pre 3 sata  |  Danas Online
Uhapšen osumnjičeni da je tukao dečaka na parkingu tržnog centra u Kruševcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su P.

M. (1976) iz okoline tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. P. M. se sumnjiči da je na parkingu tržnog centra, uvukao u auto dečaka i tukao ga, a nakon toga ga je izbacio iz vozila i pobegao. Dečak je upućen na lekarski pregled, a policija je veoma brzo pronašla i uhapsila osumnjičenog, navodi se u saopštenju. Njemu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će,
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