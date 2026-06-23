Vidikovac na Kablaru još bez dozvole: Grad Čačak je opet traži

Grad Čačak podneo je ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture drugi zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za vidikovac na Kablaru.

Prethodno je, 9. juna, resorno ministarstvo odbacilo prvi zahtev zbog toga što je, kako je navedeno, utvrđeno da nije ispunjeno više formalnih uslova za puštanje u rad vidikovca na Kablaru. Pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić izjavio je ranije da se primedbe ministarstva odnose isključivo na proceduralne nedostatke, a ne na kvalitet izvedenih radova, bezbednost ili stabilnost objekta. Izgradnja staklenog vidikovca na vrhu planine Kablar, koja se nalazi u