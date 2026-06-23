Bomba u NBA! Kraj jedne ere! Janis napušta Milvoki, ide kod Jovića na Floridu

Dnevnik pre 1 sat
Bomba u NBA! Kraj jedne ere! Janis napušta Milvoki, ide kod Jovića na Floridu

Dosadašnji košarkaš Milvokija i reprezentativac Grčke Janis Adetokumbo nastaviće igračku karijeru u Majamiju, objavio je AP.

Izvor, koji je preneo ovu informaciju AP-u, želeo je da ostane anoniman, pošto transfer još nije dobio potrebno odobrenje NBA lige. Prema ovom izvoru pored grčkog košarkaša u Majami će preći i Bobi Portis. U zamenu za Adetokumba i Portisa, u Milvoki će otići Tajler Hiro, Haime Hakes, Kelel Ver i Kasparas Jakučionis. Milvoki će dobiti 13. pika na ovogodišnjem NBA draftu, tri pika u prvoj rundi drafta 2030, 2031. i 2033. i drugog pika 2033. godine. Adetokumbo (31) je
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