Haland gura Norvešku na SP, ali ističe: Francuska će nas pobediti i osvojiti Mundijal

Dnevnik pre 24 minuta
Haland gura Norvešku na SP, ali ističe: Francuska će nas pobediti i osvojiti Mundijal

Fudbalska reprezentacija Norveške pobedila je u Ist Raderfordu selekciju Senegala rezultatom 3:2 u utakmici drugog kola Grupe I na SP.

Erling Haland je na ovoj utakmici postigao dva gola. – Moja specijalnost je da postižem golove Jednostavno sam zaista dobar u postizanju golova – istakao je norveški napadač. Selektor fudbalske reprezentacije Norveške Stole Solbaken izjavio je da će njegov tim Halandu da igra više utakmica na SP kako bi postigao više golova. – Danas je mogao da postigne i četiri gola. Mislim, on je najbolji napadač, on ne igra za Francusku ili Argentinu, on postiže golove za
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