RHMZ izdao upozorenje: Posle podne jake grmljavine, grad i nevreme, evo ko je prvi na udaru

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese tokom današnjeg dana.

Prema najavi meteorologa, danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, a sredinom dana i posle podne lokalno se očekuju intenzivniji vremenski procesi praćeni kratkotrajnom pojavom grada. Najveća verovatnoća za jače pljuskove, grmljavinu i grad je u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima Srbije. Posle današnje nestabilnosti, već od sutra sledi postepena stabilizacija vremena. U sredu će biti toplo i nestabilno, pre