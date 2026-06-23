RHMZ izdao upozorenje: Posle podne jake grmljavine, grad i nevreme, evo ko je prvi na udaru

Dnevnik pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje: Posle podne jake grmljavine, grad i nevreme, evo ko je prvi na udaru

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese tokom današnjeg dana.

Prema najavi meteorologa, danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, a sredinom dana i posle podne lokalno se očekuju intenzivniji vremenski procesi praćeni kratkotrajnom pojavom grada. Najveća verovatnoća za jače pljuskove, grmljavinu i grad je u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima Srbije. Posle današnje nestabilnosti, već od sutra sledi postepena stabilizacija vremena. U sredu će biti toplo i nestabilno, pre
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