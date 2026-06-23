Srpkinje polovične u kvalifikacijama za Vimbldon: Radivojević eliminisana, Kostović jedina nada

Dnevnik pre 3 sata
Srpkinje polovične u kvalifikacijama za Vimbldon: Radivojević eliminisana, Kostović jedina nada

Srpske teniserke Teodora Kostović i Lola Radivojević imale su polovičan uspeh u prvom kolu kvalifikacija za Vimbldon.

Prva je na teren izašla Teodora Kostović, koja je sa 2-0 u setovima pobedila Korejku Jeonvu Ku sa 2-0 u setovima (6:1, 6:4). Teodora je odigrala dobar meč od početka do kraja, uz manje "štucanje" samo u drugom setu, ali na kraju zasluženo pobedu bez izgubljenog seta. Rivalka Kostovićevoj u drugom kolu kvalifikacija za Vimbldon biće Rebeka Sramkova, koja je prethodno eliminisala Hrunčakovu sa 2-0. Lola Radivojević nije uspela da prođe dalje, pošto je od nje bila
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