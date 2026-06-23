Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju liste želja

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Tanjug
Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju liste želja

Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu danas i sutra popunjavaju listu opredeljenja (želja).

Budući srednjoškolci mogu da popune listu želja elektronskim putem na portalu ''Moja srednja škola'' ili neposredno u osnovnoj školi od 8 do 15 časova. Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće objavljeni 29. juna. Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ivan Ćilerdžić savetovao je da učenici popune celu listu. ''Glavni savet je da dobro razmisle i realno popune listu želja
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