Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju liste želja.

Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu danas i sutra popunjavaju listu opredeljenja (želja).

Budući srednjoškolci mogu da popune listu želja elektronskim putem na portalu ''Moja srednja škola'' ili neposredno u osnovnoj školi od 8 do 15 časova. Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće objavljeni 29. juna. Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ivan Ćilerdžić savetovao je da učenici popune celu listu. ''Glavni savet je da dobro razmisle i realno popune listu želja