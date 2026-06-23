Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

Hitna pomoć intervenisala je tokom protekle noći najviše zbog brojnih poziva hroničnih kardiovaskularnih bolenika koji su, zbog visokih temperatura loše reagovali na svoje terapije, rečeno je Tanjugu.

Prema rečima dežurnog lekara nije se dogodila ni jedna saobraćajna nesreća, a nije bilo ni intervencija zbog povreda u tučama ili drugim incidentima. Nekoliko osoba u alkoholisanom stanju voženo je na odeljenje toksikologije VMA na detoksikaciju. Ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 125 puta, od toga 23 intervencije su obavljene na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični kardiovaskularni i psihijatrijski bolesnici i astmatičari.