Mediji: Policija privela vlasnika i urednika portala "Srbin info" zbog afere "zvučni top"

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije priveli su na informativni razgovor vlasnika i urednika portala "Srbin info" Dejana Zlatanovića, zbog sumnje da je učestvovao u širenju lažnih vesti o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine, saznaju mediji.

Kako se nezvanično navodi, Zlatanović je među prvima na društvenim mrežama objavljivao informacije o upotrebi tog sredstva, optužujući čak i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. U objavama je, između ostalog, tvrdio: "Vučić poslao zvučni top na narod i studente! Mnogi popadali". Tužilaštvo sumnja da su ovakve objave deo unapred osmišljene akcije čiji je cilj bio izazivanje panike i destabilizacija države. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je