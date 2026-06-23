Mediji: Policija privela vlasnika i urednika portala "Srbin info" zbog afere "zvučni top"

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Mediji: Policija privela vlasnika i urednika portala "Srbin info" zbog afere "zvučni top"

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije priveli su na informativni razgovor vlasnika i urednika portala "Srbin info" Dejana Zlatanovića, zbog sumnje da je učestvovao u širenju lažnih vesti o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine, saznaju mediji.

Kako se nezvanično navodi, Zlatanović je među prvima na društvenim mrežama objavljivao informacije o upotrebi tog sredstva, optužujući čak i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. U objavama je, između ostalog, tvrdio: "Vučić poslao zvučni top na narod i studente! Mnogi popadali". Tužilaštvo sumnja da su ovakve objave deo unapred osmišljene akcije čiji je cilj bio izazivanje panike i destabilizacija države. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je
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