MUP apeluje: Oprez, ne otvarajte ove SMS poruke - gube se podaci i novac

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na novi modalitet fišing prevare koji se širi putem SMS poruka, a čiji je cilj krađa ličnih i finansijskih podataka.

Građanima stižu poruke koje se predstavljaju kao da dolaze u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu "obnovu" ili podneti zahtev za novu karticu. View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) Poruka sadrži link ka lažnoj internet stranici i poziva primaoca da prati dalja uputstva, što može dovesti do zloupotrebe