Neverovatna "Odiseja" orla Feliksa: Posle otmice u Siriji i rizičnog spasavanja, vojnim avionom vraćen u Srbiju

Euronews pre 1 sat  |  Autor: RTS
Neverovatna "Odiseja" orla Feliksa: Posle otmice u Siriji i rizičnog spasavanja, vojnim avionom vraćen u Srbiju

Više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) objavilo da je Feliks postao žrtva otmice u regionu Bliskog istoka i nakon višemesečne epopeje međunarodnih pregovora, ovaj mladunac orla krstaša, ptice sa nacionalnog grba Srbije, vojnim avionom je vraćen u Srbiju, javlja RTS.

Feliks je u Srbiju uspešno doleteo vojnim avionom. Na vojnom aerodromu u Batajnici sačekali su ga predstavnici Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, koji su ga i prevezli u Prihvatilište za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste u okviru Zoološkog vrta Palić u Subotici, gde će boraviti dok se ne steknu uslovi da ponovo bude pušten na slobodu. Prema informacijama koje je DZPPS dobilo od saradnika u Libanu, Feliks
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