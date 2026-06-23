Olenik pozvan na informativni razgovor povodom slučaja “zvučni top”

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dalo nalog policiji da na informativni razgovor pozove advokata Aleksandra Olenika u vezi sa slučajem “zvučni top”, saznaje Tanjug.

Oleniku je uručen poziv da se sutra javi policiji. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u petak da je u toku predistražnog postupka povodom smrti M.Ž. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, došlo do podataka koji ukazuju da je u januaru prošle godine na sastanku organizacije studenti u blokadi za protest 15. marta iste godine planirana simulacija upotrebe "zvučnog topa", za koju bi bili optuženi državni organi. Tužilaštvo je naložilo da se identifikuju svi