uživo kriza na bliskom istoku Garibabadi: Uspešno završeni tehnički pregovori

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
uživo kriza na bliskom istoku Garibabadi: Uspešno završeni tehnički pregovori

Ormuski moreuz je potpuno otvoren, a pomorski saobraćaj se normalizuje – kroz njega je u poslednjih nekoliko dana prošlo više desetina tankera, uključujući iranske i katarske, nakon što su SAD ukinule blokadu iranskih luka.

Predsednik Donald Tramp ocenio je da SAD drže situaciju pod kontrolom, dok tehnički timovi Irana i SAD nastavljaju pregovore u Švajcarskoj o sprovođenju Memoranduma o razumevanju. Ipak, napetost ostaje visoka jer je iranska delegacija privremeno prekinula sastanke zbog Trampovih pretnji, a Hezbolah i Izrael se međusobno optužuju za kršenje primirja u Libanu. Tramp upozorava da će, ukoliko Teheran ne poštuje dogovor, proces krenuti ispočetka, dok Iran ističe da ne
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