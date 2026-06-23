uživo kriza na bliskom istoku Garibabadi: Uspešno završeni tehnički pregovori

Ormuski moreuz je potpuno otvoren, a pomorski saobraćaj se normalizuje – kroz njega je u poslednjih nekoliko dana prošlo više desetina tankera, uključujući iranske i katarske, nakon što su SAD ukinule blokadu iranskih luka.

Predsednik Donald Tramp ocenio je da SAD drže situaciju pod kontrolom, dok tehnički timovi Irana i SAD nastavljaju pregovore u Švajcarskoj o sprovođenju Memoranduma o razumevanju. Ipak, napetost ostaje visoka jer je iranska delegacija privremeno prekinula sastanke zbog Trampovih pretnji, a Hezbolah i Izrael se međusobno optužuju za kršenje primirja u Libanu. Tramp upozorava da će, ukoliko Teheran ne poštuje dogovor, proces krenuti ispočetka, dok Iran ističe da ne