Nestabilno vreme širom Srbije: Pljuskovi, grmljavina i moguć grad, krajem nedelje ponovo tropske vrućine
Glas juga pre 43 minuta
Najniža temperatura kretaće se od 16 do 21 stepen, dok će najviša dnevna biti od 28 do 32 stepena.
U Nišu će biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperatura će se kretati od oko 19 do 28 stepeni. Prema izgledima vremena do 30. juna, u sredu će se nestabilno vreme zadržati u većem delu zemlje, dok će sever Srbije imati više sunčanih intervala. Od četvrtka sledi pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 33 do 36 stepeni. Kratkotrajni