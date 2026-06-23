Nestabilno vreme širom Srbije: Pljuskovi, grmljavina i moguć grad, krajem nedelje ponovo tropske vrućine

Glas juga pre 43 minuta
Nestabilno vreme širom Srbije: Pljuskovi, grmljavina i moguć grad, krajem nedelje ponovo tropske vrućine

Najniža temperatura kretaće se od 16 do 21 stepen, dok će najviša dnevna biti od 28 do 32 stepena.

U Nišu će biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperatura će se kretati od oko 19 do 28 stepeni. Prema izgledima vremena do 30. juna, u sredu će se nestabilno vreme zadržati u većem delu zemlje, dok će sever Srbije imati više sunčanih intervala. Od četvrtka sledi pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 33 do 36 stepeni. Kratkotrajni
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