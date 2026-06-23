Građani pružili podršku porodici Gruhonjić: Ne smemo dozvoliti da zavlada mrak, moramo se držati zajedno

Glas Šumadije pre 18 minuta  |  Jovanka Nikolić
Građani pružili podršku porodici Gruhonjić: Ne smemo dozvoliti da zavlada mrak, moramo se držati zajedno

Novinari, članovi akademske zajednice, studenti, aktivisti i građani okupili su se večeras na skupu solidarnosti sa porodicom novosadskog novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića.

Oni su poručili da su uz Gruhonjića i njegovu porodicu do kraja, te da samo solidarno i zajedničkim snagama mogu pobediti mrak u koji režim hoće da nas gurne, piše Autonomija. Skup je organizovan nakon najnovijeg napada na porodicu Dinka Gruhonjića. U noći između subote i nedelje vandalizovan je automobil njegovog sina Davida Gruhonjića, koji je došao na vikend u Novi Sad da poseti porodicu. Prema rečima svedoka, automobil su na parkingu u naselju Liman razbijala
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