Kejn ostao bez istorije: Engleska se ispromašivala, Gana iz Bostona odnela veliki bod!

Kiks „tri lava“! Engleska nije uspela da slomi Ganu u Bostonu, pa je meč drugog kola grupe L na Svetskom prvenstvu završen bez golova – 0:0.

Ekipa Tomasa Tuhela imala je veći posed, kontrolisala ritam i veći deo utakmice provela na polovini rivala, ali joj je ponovo nedostajala završnica. Gana se organizovano branila, izdržala sve nalete i osvojila bod koji bi mogao da ima veliki značaj u borbi za nokaut fazu. Englezi su u prvom poluvremenu uglavnom napadali preko desne strane, gde je Noni Madueke bio najagilniji, ali bez konkretne realizacije. Deklan Rajs je pokušao iz prekida i glavom posle