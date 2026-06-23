Ronaldo za istoriju: Portugal petardom pregazio Uzbekistan i zaboravio kiks!

Sjajna partija legende! Portugal je u Hjustonu pokazao reakciju kakva se očekivala posle lošeg starta Mundijala i ubedljivo savladao Uzbekistan sa 5:0 u drugom kolu grupe K.

Tim Roberta Martineza nije dozvolio novu neizvesnost posle remija sa DR Kongom, već je od prvih minuta pritisnuo rivala i praktično rešio meč već u prvom poluvremenu. Glavna figura bio je Kristijano Ronaldo, koji je već u šestom minutu pogodio posle centaršuta Žoaa Kansela i postao prvi fudbaler koji je dao gol na šest Svetskih prvenstava. Portugalci su prednost duplirali preko Nuna Mendeša iz slobodnog udarca, a Ronaldo je u 39. minutu još jednom zatresao mrežu i