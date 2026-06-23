Toplotni talas odnosi živote: Najmanje 18 mrtvih u Francuskoj

IndeksOnline pre 13 minuta
Toplotni talas odnosi živote: Najmanje 18 mrtvih u Francuskoj

Najmanje 18 osoba izgubilo je život u Francuskoj usled snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio veći deo Evrope i doneo rekordno visoke temperature.

Među stradalima je i dvoje dece uzrasta dve i četiri godine, koja su pronađena bez svesti u automobilu na jugu Francuske. Uprkos naporima hitnih službi, njihovi životi nisu mogli biti spaseni. Visoke temperature oborile su rekorde u više francuskih gradova. U Bordou je izmereno čak 41,9 stepeni Celzijusa, dok je u Poatjeu temperatura dostigla 41,2 stepena. Slična situacija je i u Španiji, gde se u San Sebastijanu očekuje temperatura od oko 40 stepeni, što je više
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