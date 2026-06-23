Evropa pod crvenim alarmom: Crveni alarmi, štednja vode i upozorenja za životno opasne vrućine

Evropa se suočava sa snažnim toplotnim talasom koji je zahvatio više zemalja, od Nemačke i Holandije do Francuske i Velike Britanije, zbog čega su na snazi različiti nivoi meteoroloških upozorenja, uključujući i crvene i narandžaste alarme. Vlasti i komunalne službe apeluju na građane da smanje potrošnju vode i prilagode svakodnevne aktivnosti uslovima ekstremnih vrućina koje u pojedinim regionima dostižu rekordne vrednosti i predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje i infrastrukturu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini, File Zbog toplotnog talasa u Nemačkoj komunalna preduzeća u Minhenu apelovala su na stanovništvo da štedljivo koristi vodu za piće, preneli su danas nemački mediji. "U poređenju sa 'normalnim' junskim danom, potrošnja vode u Minhenu je trenutno oko 20 procenata veća. Ova situacija je ujedno i prilika da se apeluje na odgovorno korišćenje vode i time izbegne nepotrebna potrošnja", izjavio je portparol minhenskih komunalnih