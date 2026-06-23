Francuska pod crvenim alarmom: U 54 departmana na snazi najviši stepen uzbune zbog vrućina

Francuskoj su zbog vrućina 54 departmana stavljena pod crveni nivo upozorenja, a već u 5 časova ovog jutra temperatura u pojedinim gradovima bila je 28 stepeni.

Francuska Foto: Tanjug/ AP Photo/ Emma Da Silva Crveni nivo upozorenja, najviši stepen uzbune koji proglašava francuska meteorološka služba "Meteo France", od danas je na snazi u departmanima Primorska Sena, Er, Kalvados, Manš i Oaz, prenosi francuska televizija BFM. Time je ukupan broj departmana pod crvenim nivoom upozorenja dostigao 54. Već u 5 časova ovog jutra, zabeleženo je 28 stepeni u Poatjeu, dok su u Parizu izmerena 24 stepena celzijusa. Juče je