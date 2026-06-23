MUP upozorio građane na novi vid internet prevare putem SMS poruka

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je danas građane na novi modalitet fišing prevare putem SMS poruka, čiji je cilj krađa njihovih ličnih i finansijskih podataka.

Ilustracija Foto: Unsplash/ Jonas Leupe MUP je na Fejsbuku objavio da građanima stižu poruke navodno u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu "obnovu" ili podneti zahtev za novu. Poruka sadrži link ka lažnoj internet stranici i poziva primaoca da odgovori na poruku i prati dalja uputstva, dodaje se. Iako je reč o novom modalitetu prevare, znakovi